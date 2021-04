Acre não descarta visita à laboratório da Índia para compra de doses da vacina Covaxin

O governador do Acre, Gladson Cameli, não descartou uma visita ao laboratório Bharat Biotech, que produz a vacina Covaxin, na Índia, para aquisição de 700 mil doses de vacinas. “Mandei verificar a viabilidade econômica”, disse o governador.

Durante entrevista coletiva em solenidade no Corpo de Bombeiros em Rio Branco, ontem (27), Cameli disse que está estudando todas as possibilidades de aquisição de vacinas e que aguarda manifestação do consórcio nordeste sobre a decisão da Anvisa que impede a exportação da Sputnik V, imunizante produzido na Rússia.

A sugestão para uma visita ao o laboratório Bharat Biotech, foi dada pelo consórcio de sindicatos e empresas do Acre e Rondônia que negociam compra de imunizantes contra a covid-19 através da iniciativa privada, depois que o fabricante garantiu no último sábado (24) que fornecerá a vacina Covaxin diretamente aos governos estaduais, por 600 rúpias (8 dólares) a dose, e a venderá diretamente a hospitais privados por 1.200 rúpias (16 dólares) a dose.

Nesta terça-feira o secretário Alysson Bestene e o governador Gladson Cameli se reuniram com representantes de laboratórios buscando uma solução para a compra das vacinas.

“Eu deixo de fazer o centro administrativo para comprar as vacinas, minha prioridade é salvar vidas” concluiu o governador.