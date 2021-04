Xapuri confirma mais 19 diagnósticos e se aproxima dos 3 mil casos de Covid-19

O município de Xapuri registrou mais 19 novos diagnósticos de coronavírus nesta segunda-feira, 26, e se aproxima dos 3 mil casos de Covid-19 desde o começo da crise sanitária no estado.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e divergem, para mais, dos que foram divulgados na mesma data no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Pelo Boletim Municipal são 2.948 casos registrados até o momento em Xapuri, com a ocorrência de 30 óbitos. No Boletim Sesacre, são 2.771 casos, com 24 óbitos.

A divergência de informações, segundo a Diretoria de Atenção Básica em Saúde do município, se dá meramente por critérios de atualização de dados pela Sesacre.

Xapuri segue em terceiro lugar na incidência de Covid-19 no estado, com taxa de 14.140,6 casos por grupo de 100 mil habitantes, atrás de Assis Brasil (18.980,6) e Tarauacá (14.351,9).