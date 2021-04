Ufac divulga edital de processo seletivo para professor substituto do Colégio Aplicação

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), tornou público nesta terça-feira, 27, abertura de processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto para o Colégio Aplicação (CAP). O edital foi divulgado no site oficial da instituição.

Ao total são 20 vagas, os candidatos deverão ter formação em um desses cursos: Artes Visuais, História, Letras Inglês, Português e Pedagogia.

A inscrição no processo seletivo será realizada, exclusivamente, pela internet, no endereço eletrônico https://sistemas2.ufac.br/concurso_docente/ das 12h desta quinta-feira, 29, às 23h59min do dia 13 de maio de 2021.

O candidato efetuará o preenchimento do formulário de inscrição, devendo preencher os campos obrigatórios com os dados exigidos. A taxa de inscrição é de R$ 80,00. A isenção dos candidatos valerá para aqueles que tenham família no CadÚnico do Governo Federal ou que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O pedido de isenção deverá ser formulado pelo candidato no ato da inscrição até às 23h59min do dia 04 de maio de 2021. Os salários variam de R$ 2.236,32 até R$ 3.130,85 dependendo da carga horária: 20h ou 40h semanais.

