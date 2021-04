Suspeito de ter matado idoso por dívida de R$ 20 é preso pela Polícia Civil

Foi preso na manhã desta terça-feira, 27, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), D.O.S, suspeito de ter matado a facadas o senhor, Euzir Afonso Dossimo, de 54 anos, por causa de uma dívida de R$ 20 reais.

O homicídio ocorreu no Ramal Pantanal, na região do Polo Benfica. Euzir estava na casa de um amigo em uma bebedeira. O suspeito de ter matado Afonso não gostou quando foi cobrado pela dívida e feriu a vítima.

A Euzir morreu na mesa de cirurgia do Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 14 de março. Ele teria levado pelo menos duas facadas, uma no braço e outra no tórax.

O suspeito do homicídio se encontra preso na DHPP, sendo ouvido pelo delegado Leonardo Ribeiro. Após a oitiva do preso, ele será encaminhado ao presídio, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da assessoria da Polícia Civil