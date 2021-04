Site de aposta coloca Gleici com 2% de chances de vencer edição do ‘No Limite’

A Casa de Apostas “Betfair” que tem uma longa história nas apostas no Brasil publicou um estudo em que coloca as chances dos 16 ex-integrantes do Big Brother Brasil (BBB) na nova edição do reality ‘No limite’. São avaliados como desempenho as provas de resistência dos ex-brothers.

A acreana e campeão do BBB 18, Gleici Damasceno aparece apenas na 11ª posição do ranking da Betfair com 2% de probabilidade de repetir o feito do BBB18 em “No Limite”, enquanto o segundo colocado do programa de 2018, Kaysar Dadour já desponta como favorito para ganhar a nova edição do programa que será comandado por André Marques.

O reality de sobrevivência ganhará uma nova temporada a partir de 11 de maio.

Na sequência, o ranking apresenta Paula Amorim (BBB18) e Carol Peixinho (BBB19). Anunciado na última segunda-feira, 26, o levantamento da casa de apostas patrocinadora da Libertadores da América avaliou quesitos da jornada dos 16 ex-integrantes do BBB, como o rendimento de cada participante ao longo do confinamento na casa.

A partir destas informações, Kaysar obteve 20% de chances de conquistar a competição. No decorrer de sua trajetória no Big Brasil, o sírio chamou a atenção nas provas de resistência. Ao lado de Ana Clara Lima, ele permaneceu 43 horas seguidas em uma plataforma giratória, na disputa mais demorada da história do reality show.

Ranking da Betfair com os participantes do No Limite 2021:

1. Kaysar Dadour – 20% – Paula Amorim – 15% – Carol Peixinho – 12.5% – Viegas – 10% – Marcelo Zulu – 10% – Lucas Chumbo (BBB20) – 7.5% – Angélica Ramos (BBB15) – 7.5% – Arcrebiano de Araújo, o Bil – 5% – Guilherme Napolitano (BBB20) – 5% – Elana Valenaria (BBB19) – 2% – Gleici Damasceno (BBB18) – 2% – Jéssica Mueller (BBB18) – 1% – André Martinelli (BBB13) – 1% -Ariadna Arantes (BBB11) – 0.5% – Mahmoud Baydoun (BBB18) – 0.5% – Íris Stefanelli (BBB7) – 0.5%.