Silvânia vai para a Casa Civil e Rutembergue assume Comunicação

A mudança na comunicação do governo do Acre foi oficializada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 27. No cargo desde o início do governo, a jornalista Silvânia Pinheiro foi exonerada do cargo de secretária de comunicação e vai ser substituída pelo também jornalista Rutembergue Crispim.

Considerada uma das pessoas mais próximas de Gladson Cameli, Silvânia assessora o atual governador desde o início de sua atuação política e a saída do cargo foi um desejo da própria jornalista que não vai deixar a gestão. Pelo contrário, Silvânia vai ficar ainda mais perto de Gladson, já que foi nomeada coordenadora da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Crispim, considerado um jornalista e livre trânsito e ótimas relações na redações acreanas, já foi diretor da saúde na atual gestão e também já ocupou cargos de coordenação em assessorias de comunicação do Tribunal de Contas do Estado, Conselho Regional de Medicina e foi chefe da comunicação na Assembleia Legislativa.