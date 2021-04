Programa VIGIA estima que já causou prejuízo de quase R$ 24 milhões para criminosos

Desde que iniciou suas atividades no estado do Acre, em outubro de 2019, o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tirou de circulação cerca de 3 toneladas de drogas, 136 mil maços de cigarros, 108 veículos, 12 embarcações, 64 armas, além de outros produtos oriundos do contrabando e descaminho, causando um prejuízo de R$ 23,8 milhões às organizações criminosas no estado do Acre. As ações contrastam com a tentativa de facções criminosas de avançar na dominação de territórios nas regiões de fronteira. Já foram presas 518 pessoas, e somente nos últimos 4 meses, 106.

Neste mês, o programa completa dois anos de atuação no Brasil. O número de policiais que atuam no Programa VIGIA passou de 250 para 1.000 operadores/dia em todas as regiões onde está presente. Somente no Acre, são 70 agentes protegendo diuturnamente as fronteiras e divisas do estado.

Ações no Brasil

Em dois anos de atuação no Brasil, o Programa VIGIA já causou um prejuízo de quase R$ 3 bilhões aos criminosos. Até abril deste ano, foram apreendidas 882 toneladas de drogas e cerca de 114 milhões de maços de cigarros. Além de terem sido recuperados 448 embarcações roubadas e 4.755 veículos.

Atualmente, o programa está presente em 15 estados: Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte e Ceará.

Com informações do Ministério da Justiça.