Polícia Civil prende suspeito de coordenar furtos de motocicletas em Xapuri

O município de Xapuri vem registrando um grande número de furtos de motocicletas nos últimos meses, período em que agentes da Delegacia Geral de Polícia Civil vêm investigando os casos na tentativa de identificar quem está por trás dos crimes que, geralmente, são praticados nas madrugadas.

Em muitos casos, as motocicletas são retiradas das varandas das casas enquanto os moradores estão dormindo, em razão de nas cidades do interior ainda serem muito comuns as casas que possuem apenas cercas de madeira. Porém, também há o registro de furtos cometidos durante o período diurno.

Nesta segunda-feira, 26, um homem suspeito de atuar como uma espécie de coordenador dos furtos desse tipo de veículo em Xapuri foi preso em uma ação policial. Ele estaria usando menores de idade para furtarem as motos, que eram enviadas à Bolívia para serem trocadas por drogas ou armas de fogo.

O preso, que não teve o nome divulgado pela polícia, por força da Lei de Abuso de Autoridade, foi conduzido para a delegacia da cidade para os procedimentos de costume. Ele responde processo judicial por esse tipo de crime, inclusive ele é acusado de ser um dos autores de um roubo seguido de sequestro ocorrido em 2013.