Familiares de presos fecham estrada, pedem volta das visitas e comunicação por celular

Os familiares de presos dos Complexo Penitenciário Cruzeiro do Sul, fecharam o acesso ao presídio e a Estrada Boca da Alemanha na manhã desta terça-feira, 27. Eles reivindicam a volta das visitas e comunicação via celular com o presídio. Polícias Penais e Militares reabriram as passagens e não houve confronto.

O comandante da PM de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Evandro Bezerra, disse que tudo foi resolvido no diálogo. “A PM foi ao local e conversou com as líderes do movimento, sendo convencidas a abrir a via e buscarem um diálogo com a direção do presídio”, afirmou.

O diretor da unidade prisional, Aslan Barbosa, disse que vai se reunir com um grupo de esposas de reeducandos, mas adiantou que não tem como atender às reivindicações, como o retorno das visitas e comunicação com o presídio por meio de telefone celular.

Com relação às visitas, Aslan destaca que se trata de portaria de 16 de abril deste ano do IAPEN para todo o Estado, por causa da pandemia de coronavírus. “A portaria renovou a suspensão de visitas por mais 30 dias para todo o Acre”, explicou.

Outra reivindicação dos familiares, do presídio é ter um celular para que possam ligar e ter informações sobre os presos, o que só é feito via telefone fixo da unidade prisional. “Como o presídio tem bloqueadores não há como ter celulares aqui mas os familiares podem ligar para o telefone 3322-7916 durante o horário de expediente, que terão informação sobre os reeducandos”, pontua.

O diretor cita que os familiares poderão seguir entregando lanches, itens de higiene, colchões e ventiladores para os presos, segundo cronograma divulgado pelo presídio.