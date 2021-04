CPI da Educação pode bloquear vinda de recursos federais ao Acre, diz Gladson

O governador Gladson Cameli (Progressistas) fez um alerta importante nesta terça-feira (27) em relação aos riscos que a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da educação pode ocasionar ao Estado do Acre em meio a pandemia da Covid-19.

Na opinião de Cameli, a CPI deve gerar desgastes desnecessários, haja visto que, o próprio governo já determinou que os órgãos de controle realizassem uma investigação minuciosa na Secretaria da Educação. “Além de incertezas, o Estado perde muito com isso, como por exemplo, pode bloquear a vinda de recursos federais”, ressaltou.

O temor de Gladson é em relação ao contingenciamento do orçamento do governo federal, de acordo com a Instituição Fiscal Independente do Senado, a previsão é de um contingenciamento de quase R$ 32 bilhões do Orçamento de 2021 para que as despesas não ultrapassem o teto de gastos da União.

Com isso, já existe um encaminhamento em Brasília de que os técnicos da IFI avaliam que o governo terá que adiar a liberação das emendas parlamentares para respeitar os limites legais, já que o Congresso Nacional subestimou as despesas. “Do jeito que está esse contingenciamento no orçamento da União, então não podemos colocar em risco qualquer vinda de recursos para a população”, alertou.