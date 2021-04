Corretores protestam contra o fechamento do 1º Ofício de Registro de Imóveis

Na manhã desta terça-feira, 27, corretores e donos de imobiliárias protestaram pedindo o retorno dos serviços presenciais no 1º Ofício de Registro de Imóveis, localizado na avenida Ceará, próximo a TV Rio Branco, na capital.

Em um vídeo divulgado pela jornalista Lília Camargo, os manifestantes afirmam que o protesto ocorreu devido o atendimento presencial no local está suspenso desde janeiro deste ano por conta da pandemia de covid-19, o que resultou em prejuízos aos corretores.

Com o tempo maior para responder os pedidos dos corretores, documentos que se pegavam em um dia, demora atualmente mais de uma semana para retorno.

“Nossa manifestação foi em relação ao fechamento do atendimento ao público. O que nos complica no nosso dia a dia e que quando nós precisamos falar diretamente com o cartório nós não estamos conseguindo. Os prazos de registros e averbações estão saindo em um prazo maior do que o de costume, com isso 30 corretores decidimos participar do ato”, salientou.