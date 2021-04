Pazuello passeia em shopping de Manaus sem máscara

Ex-ministro da Saúde e atualmente lotado na Secretaria Geral do Exército, em Brasília, o general Eduardo Pazuello foi visto passeando sem máscara em um shopping de Manaus neste domingo.

Relatos publicados nas redes sociais indicam que ele chegou a ser questionado por uma cidadã sobre estar circulando sem máscara, contrariando as orientações de saúde e do decreto estadual. Pazuello, no entanto, preferiu ironizar. “Onde compra isso?”, respondeu o ex-ministro.

Alvo da CPI da Pandemia, que terá sua primeira reunião nesta terça-feira em Brasília, Pazuello veio para Manaus na comitiva de Bolsonaro, na sexta-feira, e passou o fim de semana na cidade. No domingo, ele teve uma reunião com Coronel Menezes, ex-superintendente da Suframa, de olho nas eleições de 2022.

Fonte: A Crítica