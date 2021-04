MP decide que não vai adotar medidas para intervir em decreto da reabertura do comércio

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) decidiu que não vai adotar medidas contra a decisão do governo, que determinou a reabertura do comércio no Estado do Acre durante os finais de semana na última sexta-feira (23).

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, na manhã desta segunda-feira (26), a decisão do órgão de controle é a mesma: contra a reabertura das atividades aos finais de semana. Porém, os membros do órgão optaram por acolher a autorização do Comitê da Covid-19.

“Considerando que o decreto está baseado em deliberação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, o MPAC não adotará nenhuma medida”, declarou a assessoria de comunicação do MP.

O governador Gladson Cameli decidiu, em reunião com representantes da Associação Comercial do Acre – Acisa, abrir as atividades comerciais como forma de incentivar o emprego, mas com as devidas restrições. O decreto, no entanto, não foi publicado na quinta-feira (22), gerando especulações. Contudo, na sexta-feira (23) foi oficializado e já passou a valer neste último fim de semana.