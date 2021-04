IBGE diz que Rio Branco só vai vacinar prioridades em agosto

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Rio Branco só concluirá a vacinação de pessoas acima dos 60 anos, faixa prioritária no enfrentamento a Covid-19, na segunda quinzena de agosto.

O Instituto analisa as doses aplicadas e a data de início da imunização. Até a data tabulada pelo IBGE cerca de 37,7 mil doses tinham sido aplicadas na capital. Em penúltimo lugar, o município de Rio Branco tem ritmo mais acelerado de vacinação apenas de Brasília e Porto Velho.

Segundo dados da secretaria municipal de saúde, pelo menos 16 mil pessoas deixaram de retornar às unidades de vacinação para tomar a segunda dose do imunizante.

Esse percentual deve subir ainda mais com o novo lote de vacinas recebidas no final de semana.

O secretário Frank Lima, que neste domingo foi flagrado caminhando sem máscaras, anunciou uma “retrospectiva”, vacina de todo público prioritário acima dos 60 anos a partir desta segunda-feira (26) em cinco pontos de vacinação espalhados em regionais da capital, além do drive-thru no pátio do antigo Detran, em frente ao 7º BEC.