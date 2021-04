FNDE prorroga para 30 de junho prazo para aditamento do Fies no 1º semestre de 2021

Em portaria publicada nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou para o dia 30 de junho de 2021, o prazo estabelecido na Resolução nº 03, de 28 de junho de 2012, que trata a realização dos aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), simplificados e não simplificados, do 1º semestre de 2021.

Além disso, a portaria prorroga também para 30/06/2021 o prazo para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento, respectivamente, referente ao 1º semestre de 2021.

Os aditamentos, diz o FNDE, deverão ser realizados por meio do SisFIES, disponível na página eletrônica do Ministério da Educação, no endereço sisfies.mec.gov.br.