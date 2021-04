Criminosos levam mais de R$ 20 mil de agência da Caixa Econômica em Marechal Thaumaturgo

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul e do BOPE de Rio Branco, em operação no Rio Juruá, na madrugada deste segunda-feira, 26, prenderam 2 homens que haviam roubado R$ 21 mil da Caixa do município de Marechal Thaumaturgo.

Com os homens, que tentaram fugir pela mata ciliar, mas foram capturados, a Polícia Militar encontrou R$ 11 mil e o material utilizado para arrombar o local de onde o dinheiro foi levado. “Os indivíduos já foram entregues na delegacia de polícia aqui de Cruzeiro do Sul”, relata o comandante da Polícia Militar da cidade, tenente-coronel Evandro Bezerra.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Hórus e segundo Evandro Bezerra, o patrulhamento dos rios da região, é contínuo.