Acre se aproxima das 1.500 mortes e registra mais de 200 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra nesta segunda-feira, 26, 224 casos de infecção por coronavírus, sendo 219 casos confirmados por exames RT-PCR e 5 pelo critério clínico epidemiológico. O número de infectados saltou de 76.747 para 76.971 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 202.235 notificações de contaminação pela doença, sendo que 124.817 casos foram descartados e 447 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 63.251 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 272 pessoas seguem internadas.

Mais 8 notificações de óbitos foram registradas nesta segunda-feira, dia 26, sendo 3 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 32 e 90 anos. O total de mortes agora no Acre é 1.488 em todo o estado.