Tarde de domingo bastante movimentada em Rio Branco

No primeiro domingo de flexibilização do decreto a movimentação nas ruas de Rio Branco foi intensa em alguns locais. O repórter fotográfico do ac24horas, Sérgio Vale, foi às ruas e registrou a movimentação em tradicionais pontos de encontro e de passeio da capital acreana como Novo Mercado Velho, Gameleira, Parque do Tucumã e Praça da Revolução.

O novo decreto permite a abertura de bares, lanchonetes e restaurantes que devem encerrar a comercialização de bebida alcoólica até às 18 horas.

Os espaços públicos e privados destinados à recreação e ao lazer continuam em qualquer número a ocupação e a permanência nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

O governo também mantém o toque de restrição que proíbe a circulação de pessoas nas ruas de Rio Branco das 22 às 5 horas da manhã.

Confira as fotos de Sérgio Vale: