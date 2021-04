Operação Ambiental resulta em prisões e apreensões de madeira

No âmbito da Operação Japiim Pentecoste, equipes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), IMAC, IBAMA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CIOPAER apreenderam aproximadamente 103m³ de madeira ilegal, uma retroescavadeira e 2 pessoas foram presas.

Com apoio do helicóptero Harpia, a Operação foi realizada entre os dias 19 à 24 na Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim-Pentecoste, em Mâncio Lima (ARIE), com fiscalização nos ramais do entorno, no Rio Môa e seus efluentes.

No Ramal São Domingos, localizado no município de Mâncio Lima, as equipes encontraram uma extração ilegal de barro na zona de amortização da ARIE, configurando crime ambiental e usurpação de bens da União. A Polícia Militar deu voz de prisão ao autor, que foi conduzido à delegacia da Polícia Federal. Uma retroescavadeira foi apreendida.

Na rodovia AC-405 foi encontrado um caminhão Mercedes-Benz transportando aproximadamente 7m³ de madeira ilegal tipo lenha. A PM prendeu o homem e o levou delegacia da Polícia Civil. No Ramal do Deracre, na área de amortização da Reserva, foram constatados 4 pontos de extração ilegal de areia e seixo inativos, 2 pontos de extração ilegal de madeira com aproximadamente 96m³ entre lenha e estacas, 10 hectares de área queimadas em 2 pontos.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, os donos das áreas onde aconteceram os crimes, serão notificados. “Mediante a constatação dos crimes ambientais, é feita uma investigação para levar os criminosos a justiça”, citou a assessoria.

