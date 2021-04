Globo confirma Gleici Damasceno no programa “No Limite”

A acreana Gleici Damasceno, que ganhou o Brasil e conquistou o BBB do ano de 2018, está de volta à um programa da Rede Globo.

Gleici foi confirmada pela emissora carioca como um dos integrantes do “No Limite”, programa que volta ao ar no próximo mês de maio.

No ano em que foi vencedora do BBB, Gleici, que morava na época na Baixada da Sobral, conseguiu unir o Acre em torno da sua torcida. A final, onde acabou levando o prêmio de R$ 1,5 milhão de reais, foi acompanhada por milhares de pessoas em telões montados no Ginásio Coberto, Via Verde Shopping e bares espalhados pela capital acreana e pelo interior.

Aos 26 anos, Gleici hoje vive no Rio de Janeiro e é influenciadora digital e tenta também a carreira de atriz.

A Globo ainda não comunicou se o formato do programa é o mesmo de quando foi ao ar pela primeira vez em 2009. Durante suas quatro edições, No Limite foi um programa de provas de resistência.