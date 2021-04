Acrelândia é o único município do Acre que teria aplicado doses de vacina vencida, diz site

O site Metrópoles divulgou um levantamento que coloca Acrelândia, no Acre, como uma das 160 cidades em 23 estados do país que aplicaram vacinas vencidas contra a Covid-19 na população. De acordo com o levantamento, duas pessoas teriam sido vacinadas em Acrelândia com vacina vencida.

Os dados são do próprio Ministério da Saúde e apontam que 1.254 pessoas foram vacinadas com doses vencidas da Oxford/AztraZeneca.

Segundo especialistas em saúde ouvidos pela reportagem, a Fiocruz declarou que a principal consequência da vacina vencida é a perda de sua eficácia contra o novo coronavírus.

Acrelândia é o único município do Acre onde a imunização com vacinas vencidas teria ocorrido. Apenas nos estados do Amapá, Rondônia, Sergipe e no Distrito Federal o problema não teria ocorrido.