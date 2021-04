Ex-candidato a prefeito de Xapuri diz que não pensa em deixar o MDB

Após ter um desempenho avaliado como positivo na eleição municipal passada, quando disputou a prefeitura de Xapuri contra o atual prefeito, Ubiracy Vasconcelos (PT), e a esposa do deputado Antônio Pedro (Dem), Carla Mendonça (PP), o advogado Carlos Venícius (MDB) tem recebido propostas para mudar de partido, segundo apurou a cobertura do ac24horas na cidade.

Com 1.443 votos, cerca de 800 a menos que Carla, a segunda colocada, a campanha do jovem advogado de 33 anos terminou por ser bem avaliada internamente pelo fato de ter enfrentado duas candidaturas estruturadas sobre as máquinas públicas municipal e estadual, considerando que o grupo do deputado democrata detém o controle dos cargos políticos do governo no município.

Sobre estar sendo cortejado por outras siglas partidárias, Carlos Venícius desconversa, mas também não se esforça para negar os boatos. No entanto, ele diz que não tem, pelo menos por ora, qualquer intenção de deixar o partido comandado pelo deputado federal Flaviano Melo e afirma seguir sob as orientações tanto do cacique do partido quanto do senador Marcio Bittar.

“Especulações são normais na política, mas posso dizer que não há, de minha parte, pensamento nesse sentido. Foi o MDB quem me abriu as portas para ser candidato a prefeito de Xapuri, um sonho que continuo a alimentar, e não tenho motivos para sair do partido”, disse Carlos Venícius, que foi levado para a sigla pelo deputado estadual Roberto Duarte.

A informação pode ter interpretações que intervêm nas projeções para um cenário futuro no contexto político municipal, mesmo que as próximas eleições para a prefeitura ainda estejam muito distantes e, antes delas, ainda venha o pleito nacional e estadual. A próxima disputa em Xapuri não possui, em curto e médio prazo, nenhum nome formatado para a próxima sucessão.

Por ter tido uma participação honrosa na eleição passada, quando não abriu mão de sua candidatura mesmo sob pressão do staff governamental, pode ser perfeitamente possível que o advogado tenha despertado o interesse de outros partidos em tê-lo como um provável futuro candidato à sempre disputada prefeitura de Xapuri, um dos últimos redutos eleitorais do PT no estado.

No entanto, as informações sobre hipotéticas conjunturas futuras do panorama político local circulam apenas no campo da especulação. A pandemia, inevitavelmente, afeta o ritmo normal das movimentações político-partidárias no município e apenas o tempo dirá se há algo de concreto por trás dos rumores sobre um possível divórcio entre o advogado e o MDB.