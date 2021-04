Em 4 meses de atraso, débito do governo com terceirizadas ultrapassa R$ 20 milhões

O chefe da Casa Civil, Flávio Silva, declarou na tarde desta sexta-feira (23) ao ac24horas que a dívida do governo com as empresas terceirizadas no período de 4 meses (janeiro a abril), já ultrapassa os R$ 20 milhões.

De acordo com o gestor, houve uma reunião no decorrer da semana com representantes do Sindicato das Empresas Terceirizadas para que fosse acertado como ocorreria os repasses para as empresas de prestação de serviços da Secretaria de Estado Educação e Esporte (SEE). “A previsão é até o final do mês está resolvido. Cerca de 20 milhões todo débito a ser pago”, explicou.

Flávio explicou que o motivo do atraso ocorreu em razão de que até o mês de dezembro de 2020, o governo federal subsidiava 50% do valor para as empresas e o governo do Estado assumia o restante, no entanto, em janeiro, houve o corte do subsídio pelo Ministério da Economia. “De janeiro até agora, a secretaria ficou impossibilitada de arcar com o pagamento”, ressaltou.

O chefe da Casa Civil contou que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) solucionou o impasse em março, com isso, o governo está autorizado a arcar com 100% do repasse às empresas fornecedoras de serviços.