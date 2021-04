Em 100 dias, Rosana Gomes destaca avanços na saúde e garante construção de casas populares

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas), concedeu entrevista ao ac24horas e fez uma avaliação dos primeiros 100 dias da gestão que, segundo ela, foram marcados por muito trabalho e superação de dificuldades na região.

Gomes contou que, ao assumir o comando da prefeitura da região, já esperava encontrar dificuldades no início da gestão. “Não posso negar que já esperava as dificuldades existentes. Mesmo na campanha eu já afirmava que não seria fácil governar o município, mas sempre deixei claro a minha disposição em trabalhar firme para melhorar as condições de vida das pessoas, buscando investimentos”, disse.

A prefeita não mencionou as condições herdadas pela gestão anterior, para ela, esse não é o papel de um ordenador de despesas. “Não gosto de ficar falando sobre como recebi a prefeitura. Todos fazem isso, de ficar evidenciando os defeitos e falhas do gestor anterior. Eu acho isso feio, porque quando a gente se candidata já imagina as dificuldades e os problemas que iremos enfrentar, então ficar olhando para trás e culpando os outros não é uma boa postura, até mesmo a população não gosta disso. As pessoas querem saber das soluções que o novo gestor dará às situações e é por isso que o julgamento do passado não é uma atribuição nossa.

Após 100 dias à frente do Poder Executivo, Rosana enfatizou que já consegue observar os primeiros avanços em relação ao início da gestão, principalmente em relação a limpeza e saúde pública. “Vejo que tivemos um avanço significativo nos serviços de limpeza pública. Não é ainda aquilo que consideramos ideal, mas penso que em pouco tempo teremos um avanço ainda maior. Na área da saúde tivemos também uma grande melhora e, considerando a situação de pandemia do Covid-19, hoje Senador Guiomard é o segundo município que mais avançou na vacinação”.

Rosana frisou que nos próximos 100 dias de mandato haverá uma grande mudança na área de pavimentação urbana das vias públicas do município. A gestora pontuou que até o fim do mandato a região terá avançado em relação a trafegabilidade das ruas e avenidas. “Até o final de 2022 nosso município será outro em termos de condições de trafegabilidade das nossas vias públicas. Nos próximos 100 dias será possível executar operações de tapa buraco nos locais mais críticos. Não é somente conseguir os recursos, existe a burocracia que leva tempo, principalmente no processo licitatório”.

No tocante a construção de casas populares para a população de baixa renda, Gomes prometeu buscar recursos para o cumprimento da promessa de campanha. “Quanto às casas populares temos que buscar os recursos ainda no governo federal. Isso é um compromisso para os quatro anos de mandato, não é de forma imediata, porém a construção de moradias para pessoas carentes continua sendo a nossa prioridade número 1. Meu maior desafio é justamente cumprir os compromissos de campanha. Fazer casas populares, asfaltamento de ruas e recuperação de ramais. Isso requer muito investimento. Iremos nos encontrar com nossos parlamentares”, encerrou.