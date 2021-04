Covid-19 e escassez da caça motivaram livro sobre criação de aves em aldeias

A Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre) em parceria com a Associação do Mov. dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre lançaram na 3a semana de abril o livro “Criação e Manejo de Aves nas Terras Indígenas do Acre”.

As ONGs dizem que o fortalecimento da criação de aves contempla a demanda dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) das Terras Indígenas do Acre, que demonstraram interesse pela criação desses animais no intuito de aumentar a disponibilidade de carne para as suas famílias e garantir a segurança alimentar em seus territórios.

A caça e a pesca têm se tornado mais escassas diante da pressão do entorno e do aumento populacional nas Terras Indígenas, diminuindo a oferta de recursos para as populações. Não é uma questão simples a ameaça à segurança alimentar nos territórios, que envolvem diferentes fatores, agravada pela pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, as alagações, em que houve perdas de roçados e sistemas agroflorestais em algumas aldeias e TIs, revelando a importância de estratégias sustentáveis como a criação de animais nas aldeias.

Nesse contexto, o livro “Criação e Manejo de Aves nas Terras Indígenas do Acre”, objetiva apoiar agentes florestais indígenas e suas comunidades apresentando valiosas discussões e orientações sobre a criação e o manejo de aves domésticas nas aldeias, destacando a importância da proteína animal nas culturas, a culinária tradicional e nutrição, como também sobre alimentação adequada para a qualidade de vida das aves e orientações sobre doenças e tratamento quando for o caso.

A partir de estudos e prática de criação nos cursos de formação, os AAFIs sistematizaram as aprendizagens, ora reunidas nesse livro, que conta também com relatos de professores e outras lideranças, ampliando, assim, a oferta de proteína animal.

Para conferir o livro e conhecer mais sobre esse trabalho, acesse o link: https://cpiacre.org.br/…/criacao-e-manejo-de-ave