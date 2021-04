Servidor da Aleac é mais uma vítima da Covid-19 em Rio Branco

O servidor da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Walter Sobreira Lima Filho, 55 anos, é mais uma vítima da Covid-19 na capital acreana.

Walter estava internado há vários dias em uma UTI do Hospital Santa Juliana, mas não conseguiu se recuperar e foi à óbito na madrugada desta sexta-feira, 23.

No próximo mês de junho, Walter completaria 37 anos de serviços prestados ao parlamento estadual. Entre suas funções, foi subsecretário de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa.

Muito estimado pelos colegas, o clima na Aleac é de profunda tristeza. A Mesa Diretora, junto com o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado do Acre (Sindsplac) e em nome de todos os funcionários, publicou uma nota de pesar onde enaltece o trabalho de Walter em quase quatro décadas e se solidariza com familiares e amigos.

Walter deixa esposa e dois filhos.