Sem o MP, Comitê ratifica decreto e libera funcionamento dos comércios e das igrejas

Apesar dos dados dos últimos 20 dias do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostrar que a pandemia da Covid-19 não apresentou uma queda acentuada nem em número de ocupação leitos de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), tampouco em números de mortes diárias, os membros do Comitê Acre sem Covid-19, em coletiva na manhã desta sexta-feira, 23, ratificaram o Decreto do governador Gladson Cameli que relaxa as medidas de combate contra a Covid-19 em todo o Acre.

Não participaram da coletiva o promotor de saúde do Ministério Público do Acre (MPAC), Gláucio Oshiro e o médico infectologista e representante da Universidade Federal do Acre (Ufac), Thor Dantas.

A decisão do Comitê autoriza a abertura geral do comércio em todo estado. Até então, apenas serviços essenciais podiam funcionar nos finais de semana e feriados. Outra mudança é que o toque de recolher passa a ser das 22h às 5h, assim como na semana e não mais das 19h às 5h.

O governo manteve a proibição da permanência ou ocupação de pessoas em espaços públicos e privados destinados à recreação ou lazer aos fins de semana e a proibição de eventos do tipo, festas de aniversário, casamentos, campeonatos, apresentações, teatros e similares.

Ao ser questionado sobre a posição do MPAC, o procurador geral do estado, João Paulo Setti, desconversou e afirmou que a decisão do Comitê foi discutida na quinta-feira (23).

“O governo não recebeu nenhuma notificação acerca do relaxamento das medidas do MP. Ainda não sabemos a posição deles, contudo, ontem fizemos uma reunião do decreto e essa alteração foi aprovada pelo comitê. Eu não sei se mesmo com essa aprovação o MP vai se insurgir, mas pode ser que sim. Já que é natural pela natureza do órgão’, afirmou.

Durante os últimos 20 dias, apenas quatro dias Rio Branco não teve as suas Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em situação de 100% ocupação, ou seja, em 16 dias, a capital ficou com seus 80 leitos de UTI ocupados. Já em relação aos números de mortes, o Acre registrou nos últimos dez dias, a morte de 114 acreanos, ou seja, uma média diária de 11,4 mortes por dia.

Na coletiva, a coordenadora do Grupo de Apoio Acre sem Covid, Karoline Sabino, não descartou a revogação do relaxamento das medidas no caso da próxima avaliação que os dados do comitê acharem necessário.

“Estamos em nível de emergência [faixa vermelha]. No momento, estamos em uma estabilização por assim dizer e é importante que essas medidas que vieram de certa forma permitir o funcionamento do comércio ao final de semana mesmo com 20% capacidade, mas ainda sim uma permissão, a gente tem que somar a essas medidas com todas as medidas sanitárias para que essas reabertura possa continuar sendo feita”, afirmou.

O que pode funcionar?

Restaurantes, lanchonetes e similares podem funcionar até às 22h, mas deverão encerrar a comercialização de bebidas alcoólicas às 20h. Bares e distribuidoras também podem funcionar, mas fecham às 20h. O Shopping também volta a funcionar das 12h às 20h. Igrejas: das 5h às 22h.

Abastecimento em postos volta à normalidade. As academias abrem das 5h às 22h. Comércio em geral das 7h às 22h. Todos os citados só podem funcionar com a capacidade de atendimento em 20%.