Secretaria de Educação nega que Escola de Música será fechada em Rio Branco

A diretora de ensino Denise dos Santos, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira, 23, rechaçando as especulações acerca do fechamento da Escola de Música do Acre, sediada em Rio Branco.

Em nota, a diretora destacou que a informação é “falsa” e informou que a instituição será reestruturada e terá seu campo de atuação ampliado para outras linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança e Artes Cênicas, além da Música), mediante a oferta do novo currículo proposto para o ensino médio em todo o país, a partir na implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“As matrículas estão abertas e, a partir deste ano letivo, iniciará com vagas limitadas para as turmas do 1º ano do ensino médio. Neste primeiro ano, o currículo estará voltado exatamente para a Música. O estudante cursará as disciplinas obrigatórias dessa etapa, mas já com foco na linguagem, produção e interpretação musical, e a partir do segundo ano iniciará nas rotas de aprofundamento, que elegem disciplinas voltadas à formação específica”, afirmou.

“A estrutura física da escola está devidamente preparada para ampliar suas atividades, pois conta com os espaços necessários de sala de aula, biblioteca, auditório, pátio e laboratórios. Além disso, ainda terá sua infraestrutura melhorada, com a criação de um bloco com dez salas de aula, banheiros, cozinha e quadra coberta, com vestiários”, acrescentou.

Por fim, a diretora destacou que mesmo com a implementação do novo ensino médio, a instituição continuará com a oferta de cursos livres voltados para a Música, com turmas abertas para estudantes de escolas públicas e comunidade em geral, como vem acontecendo desde sua criação.