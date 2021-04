Prefeitura de Rio Branco divulga edital para inscrições nas creches e pré-escolas

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), tornou público na tarde desta sexta-feira, 23, o Edital Nº 01/2021 que trata das inscrições para as vagas na creche e pré-escola da rede municipal.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 26, e terminam dia 30 de abril. As inscrições serão realizadas preferencialmente pelo site da prefeitura cujo link estará disponível na próxima segunda-feira, 26: http://www.riobranco.ac.gov.br/. O sorteio ocorrerá no dia 4 de maio de 2021 às 9h.

Para se candidatar à vaga na unidade educativa, a criança deve obedecer a data para ingresso na Educação Infantil, respeitando a idade mínima completa ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

São oferecidas 2.346 vagas, divididas em creche integral e parcial de 2 a 3 anos completos até 31 de março de 2021, pré-Escola I: 4 anos completos até 31/03/2021 e pré-escola II: 5 anos completos até 31/03/2021.

No ato da inscrição, os candidatos deverão enviar certidão de nascimento original, cópia do cartão do Bolsa Família – caso tenha, cópia do laudo médico, para crianças, pais ou responsáveis com deficiência – se for o caso.

As vagas estão divididas entre várias unidades de ensino da rede municipal, para acessá-las, clique aqui.