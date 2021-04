Neném Almeida reivindica vacinação de farmacêuticos em reunião com o CRF/AC

O deputado Neném Almeida (sem partido) se reuniu na quarta-feira (21) com a diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Acre – CRF/AC, para ouvir as principais categorias do órgão e cobrar do governo a inclusão os trabalhadores de farmácias, drogarias e laboratórios na prioridade da vacinação.

“Na oportunidade tratamos sobre a vacinação dos farmacêuticos e de todos colaboradores do setor como farmácias, drogarias, laboratórios, entre outros. É importante deixar claro que todos esses ofícios são atividades essenciais e que assumiram uma responsabilidade ainda maior durante a Pandemia. Por isso, merecem atenção redobrada durante o processo de vacinação” destacou Neném.

O deputado destaca ainda que os profissionais do setor estão incluídos na primeira fase do plano de imunização, mas que esta etapa ainda não foi concluída. Por esse motivo não é possível iniciar a segunda fase deste plano junto a essa categoria.

Almeida concluiu solicitando aos gestores responsáveis pela imunização que reconheçam a importância desses profissionais e seus colaboradores como prioridade.

O encontro aconteceu na sede da CRF/AC e estiveram reunidos o presidente do Conselho, dr. João Victor, o Conselheiro Federal, Dr. Romeu Cordeiro e o farmacêutico, Dr. Miguel Freitas. A reunião também contou com a participação do vereador da capital Ismael Machado.