Marechal Thaumaturgo já imunizou segurança, saúde e quatro etnias indígenas

O município de Marechal Thaumaturgo é um dos primeiros do estado a vacinar contra a Covid-19 ribeirinhos na faixa etária de idade de 30 a 39 anos.

O município recebeu total de 6.233 doses de vacinas e segundo informe desta sexta-feira (23) foram aplicadas 3.351 doses.

Duas equipes da frente de imunização estão a campo desde do último dia 21 de abril com cronograma de vacinação para os ribeirinhos residentes no Rio Tejo, Rio Bajé e Alto Juruá. Na ocasião as equipes estão aplicando a segunda dose para o público de 40 a 60 anos, e primeira dose para o público da faixa etária de 30 a 39 anos. Oportunidade que acontece também a vacina de rotina e vacinação da campanha influenza.

Já foram imunizados com a primeira e segunda dose três públicos: profissionais da área saúde, indígenas aldeados das 4 etnias existentes no município e idosos; os quais já receberam a primeira a primeira e segunda dose da vacina CoronaVac ou AstraZeneca.

As últimas doses recebidas têm se destinados a segurança pública e ribeirinhos, além do público de 40 anos que já começa a receber a segunda dose também.

As imagens relacionadas são da vacinação dos ribeirinhos de 40 anos para cima.