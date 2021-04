Homem tenta separar briga de casal e é morto a golpes de faca

Moisés Gomes de Aquino, de 47 anos, foi morto a golpes de faca na manhã desta sexta-feira, 23, no quintal de uma residência localizada na Travessa São Sebastião, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Moisés estava na Avenida Boa Ventura, quando presenciou uma briga de casal, tentou separar e acabou sendo atingido com uma facada. Mesmo ferido, Moisés ainda conseguiu correr até o quintal de uma residência na tentativa de fugir, mas foi perseguido e ferido com sete golpes de faca que atingiu a região, das costas, peito, abdômen e braços. Após a ação, o autor crime fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local para prestar os primeiros atendimentos, Gomes já se encontrava morto.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do criminoso fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).