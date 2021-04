Deputados participam da entrega de Cartão do Bem em Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior, acompanhado do primeiro secretário, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), Cadmiel Bonfim (PSDB), Maria Antônia (PROS), participou, nesta quinta-feira, 22, da entrega dos primeiros cartões do Programa Auxílio do Bem para famílias de Cruzeiro do Sul. Estão sendo contempladas neste primeiro momento 41 famílias do município, além de moradores das unidades de acolhimento Lar dos Vicentinos e Betel.

O Programa Auxílio do Bem vai beneficiar cerca de 18 mil famílias acreanas que não estão incluídas em programas sociais com o objetivo principal de combater a fome.

“Hoje entregamos os primeiros cartões do Programa Auxílio do Bem para famílias em todo o estado. Muito satisfeito em presenciar este momento. Gostaria de parabenizar o governador Gladson Cameli pela iniciativa de criar um programa que vai alimentar as pessoas. A Aleac vai ser sempre uma parceira nas ações que melhoram a qualidade de vida do nosso povo”, disse Nicolau Júnior.

Além da entrega dos primeiros cartões do programa, a agenda na quinta-feira contou em Cruzeiro do Sul contou com a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da rodovia AC-405, que se chamará deputado federal João Tota, e reinauguramos a Base Comunitária Integrada do 6º Batalhão da Polícia Militar, localizada na AC-405.

O posto estava desativado há muitos anos e agora, após passar por uma grande reforma, voltará a oferecer a fiscalização e segurança à população que mora na região.

Mais cedo, em Tarauacá, foi assinada ordem de serviço para manutenção da pista do aeródromo. O investimento, feito por meio do Deracre, será de mais de R$ 2 milhões.

No local também está sendo feita a revitalização do terminal de passageiros, o cercamento, que está 80% concluído, e balizamento do aeródromo. Esses são serviços que estão levando mais conforto e segurança para quem utiliza o aeródromo.

“Nada melhor para um político do que participar de agendas positivas, vendo chegar às comunidades do nosso Acre, investimentos que vão fazer a diferença na vida das pessoas”, comentou o deputado Luiz Gonzaga.