Servidores protestam contra terceirização da UPA da Sobral

Dezenas de servidores de saúde realizaram nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (22), uma manifestação contra a possível terceirização da unidade de saúde da Upa da Sobral, em Rio Branco.

O ato com cartazes foi feito em frente a unidade de saúde. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), vereador Adailton Cruz, visitou a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (Upa da Sobral), e disse que os servidores temem pela terceirização e transferência de gestão da unidade.

De acordo com o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), em substituição ao Pró-Saúde, não era bem aceito pelo governo. “Eles precisam entender mensagens dos servidores que dizem não à terceirização”, declarou.

Quando a lei foi aprovada, a ideia é que os servidores do Igesac deixassem de ser mão de obra do estado e passem a administrar unidades inteiras em até 40%.

No ato, os servidores deixaram claro que são contra a terceirização, muitos deles, fizeram denúncias graves contra o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), como a contratação de serviços de contabilidade por quase meio milhão de reais, sem o processo de licitação e a contratação de apadrinhados e familiares, com salários acima de 10 mil reais, sem o devido processo seletivo.