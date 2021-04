No Acre, só Rio Branco receberá vacina da Pfizer

Ministério enviará freezers de temperatura ultrabaixa, anuncia Saúde

O primeiro milhão de doses da vacina da Pfizer deve ser entregue ao Brasil na próxima semana, mas apenas 26 cidades e o Distrito Federal receberão o imunizante. Ou seja: do Acre, apenas Rio Branco terá acesso a esse imunizante contra a Covid-19 neste primeiro momento.

A necessidade de armazenamento a baixíssimas temperaturas dificulta a saída das doses das capitais estaduais. “Receberemos um lote em maio. Utilizaremos na capital”, confirmou ao ac24horas Renata Quilles, coordenadora estadual do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Relacionado

O lote chega à central de São Paulo e, de lá, será distribuído às centrais de cada Estado nas capitais. “O Ministério da Saúde vai fazer um primeiro teste com as capitais para ver como vai funcionar a estratégia de vacinação. Será apenas um lote e a gente não pode dizer data nem qual grupo podemos utilizar mas o Ministério estará enviando os freezers de temperatura ultrabaixa, que são os equipamentos adequados para essa vacina”, completou a coordenadora do PNI no Acre.

A vacina da Pfizer precisa ser mantida a 75 graus Celsius negativos.