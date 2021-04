Fernanda Hassem anuncia pagamento da 1ª parcela do 13º salário aos servidores de Brasiléia

Na manhã de quinta-feira (22), a prefeita Fernanda Hassem realizou em seu gabinete uma coletiva de imprensa para anunciar a antecipação de 50% do 13º salário e pagamento dos fornecedores, todo o pagamento realizado com recursos próprios, totalizando um investimento de mais de R$ 4 milhões na economia do município.

A antecipação do pagamento da metade do 13º salário, nos anos anteriores, sempre era realizado no mês de julho quando as prefeituras de todo o país receberam um aporte financeiro (1%), que auxiliava no pagamento dos servidores da prefeitura.

Segundo Fernanda Hassem, o pagamento está sendo realizado com recursos próprios. “Nós estamos realizando desde o mês de janeiro um estudo, com as secretarias de finanças e planejamento, para conseguir economizar e efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos nossos servidores com recursos próprios sem precisar esperar pelo aporte financeiro que as prefeituras recebem todos os anos”, destacou a prefeita.

Para os servidores serão pagos R$ 3.500.00,00 e para os fornecedores serão pagos R$ 1.200.000,00. O anúncio da prefeita Fernanda Hassem foi realizado na prefeitura juntamente com os secretários Emerson Leão e Tadeu Hassem, o presidente do Sinteac José Almeida, o presidente do SINDSBRAS Francisco Dantas e o presidente do sindicato dos servidores de Brasiléia, Aelson.