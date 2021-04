Dnit inicia pintura em pista e Ponte do Madeira fica pronta em maio

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, inspecionou nesta quinta-feira (22) serviços finais de pintura das faixas de rolamento na Ponte do Madeira, em Abunã (RO).

O superintendente do Dnit em Rondônia, André Lima, disse ao portal Ponta do Abunã que há alguns serviços complementares a serem feitos até o fim deste mês.

“A ponte estará apta na próxima semana para ser inaugurada mas não temos data confirmada”, disse, completando que é possível que a entrega oficial ocorra “nos primeiros dias de maio”, afirmou.

Quanto à presença do presidente Jair Bolsonaro está confirmada, disse o superintendente do Dnit. Faltam detalhes a serem confirmados com a Casa Civil da Presidência.

Há serviços que faltam fazer mas não atrapalham no fluxo de veículos. A liberação da ponte não está condicionado à sua iluminação.