Único raio-x de Santa Rosa do Purus está quebrado há 30 dias, denuncia servidora de hospital

O único aparelho de raio-X que funcionava na Unidade da Família, no município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, está quebrado há mais de 30 dias.

A informação foi repassada por uma servidora da região à reportagem do ac24horas na terça-feira (20). Segundo ela, o aparelho era o único meio que os profissionais de saúde tinham para auxiliar na detecção da Covid-19. “Sem o aparelho, os funcionários estão trabalhando às cegas”, reclamou a servidora que pediu para manter sua identidade em sigilo.

De acordo com representantes do grupo Cura de Medicina Diagnóstica, o raio-x e a tomografia são úteis, quando há escassez de testes nos serviços de saúde. O aparelho não fecha o diagnóstico, mas ajuda a diferenciar de outras doenças.

Em um paciente cuja avaliação clínica indique suspeita de coronavírus, o raio-X e a tomografia pode descartar a presença de certas pneumonias virais, por exemplo. Não é o ideal para fechar o diagnóstico, porém serve como apoio em situações onde faltam materiais para fazer o RT-PCR.

A reportagem procurou a assessoria da prefeitura do município que conformou a denúncia, mas, adiantaram que aguardam um posicionamento do governo. Por outro lado, entramos em contato com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), e questionamos sobre as providências que serão tomadas para solucionar a demanda da região, no entanto, até o fechamento da matéria, não obtivemos respostas.