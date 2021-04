Ufac divulga edital para mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), tornou pública abertura de processo seletivo para ingresso no Mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais.

Estão sendo ofertadas quatro vagas. As inscrições começam nesta segunda-feira, 26, e encerram dia 10 de maio. As inscrições devem ser realizadas somente via site http://sistemas.ufac.br/ppgemrn/.

Poderão se inscrever no processo portadores de curso superior nas seguintes: Ciências Naturais, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica (ou Agronomia), Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Geografia, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária

O mestrado deverá ser concluído em 24 meses, no máximo, e compreenderá 80 créditos, sendo 24 créditos correspondentes ao estudo regular de disciplinas e 56 créditos referentes à dissertação de mestrado.

