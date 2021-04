Previdência do Estado está custando R$ 650 milhões por ano ao governo

O secretário de Fazenda, Rômulo Grandidier, revelou nesta quarta-feira (21), que o governo do Estado do Acre tem gastos previdenciários estimados em R$ 650 milhões por ano.

“O gasto mensal do governo com a previdência é de R$ 51 milhões, somando cerca de R$ 650 milhões anuais, um valor muito expressivo”, declarou.

Grandidier destacou as dificuldades enfrentadas pelo governo nessa área em virtude de problemas herdados pela atual gestão, “que se deparou com um orçamento em que o tamanho do gasto do Estado, inclusive com pessoal, era maior do que o orçado”, somados a outros problemas.

Entre eles, Rômulo citou a nova interpretação do Tribunal de Contas do Estado sobre os gastos previdenciários que, a partir de 2019, passou a ser computado no limite de gasto com pessoal.

Em 2019, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa aprovaram a Reforma da Previdência, prometendo gerar economia aos cofres públicos. De acordo com Gladson Cameli, está previsto para os próximos 10 anos, uma economia de R$ 3,2 bilhões. Antes da reforma, em 2018, o governo tinha um déficit que chegou a R$ 385,4 milhões.