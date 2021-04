Prefeitura diz que vai seguir orientação do MS e vacinar população com comorbidades pela idade

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

A prefeitura de Rio Branco aguarda novas doses das vacinas contra a Covid-10 para iniciar a vacinação para os portadores de comorbidades, como destaca o calendário do Programa Nacional de Vacinação (PNI).

Relacionado

Até o momento, a prefeitura já vacinou os idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde e das forças de segurança. A prefeitura de Rio Branco não atualiza o portal de transparência da Covid-19 desde o último dia 12 de abril. De acordo com a última atualização, a capital acreana já tinha vacinado 35.540 pessoas.

De acordo com o município, assim que for disponibilizada a vacinação para os portadores de comorbidades, o calendário vai atender a população de acordo com a idade, começando pela faixa etária de 59 anos.

Lembrando que os portadores de comorbidade precisam fazer um cadastro e apresentar um laudo que comprove a doença em qualquer Unidade Básica de Saúde ou URAP para ser vacinado. A medida foi criticada, já que pode gerar aglomeração nas unidades de saúde e poderia ser feita de forma online, diminuindo os riscos de contaminação e gerando mais comodidade à população.