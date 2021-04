Prefeitura de Rodrigues Alves é a primeira do Acre a pagar servidores

A prefeitura de Rodrigues Alves pagou nesta terça-feira, 20, o salário dos funcionários públicos efetivos do município e no dia 30 pagará os provisórios.

É a prefeitura que primeiro paga seus servidores no Acre. A medida foi adotada desde agosto do ano passado, quanto o prefeito Jailson Amorim assumiu a prefeitura depois da morte do ex-prefeito Sebastião Correia. E ele deu continuidade depois de eleito.

As duas folhas de pagamento , dos efetivos e provisórios, somam R$ 1,6 milhão. “Fazemos questão de cumprir esse compromisso junto aos servidores, o que promove o aquecimento da economia do município. Seguiremos dessa forma durante toda nossa gestão”, afirma Jailson.