Fundação Hospitalar diz que ampliou em 45% atendimento ortopédico em 2021

A Fundação Hospitalar do Acre diz que elevou em 45% o atendimento ortopédico na unidade. O anúncio ocorre em meio ao debate deflagrado pela Assembleia Legislativa quanto à tercerização dos serviços ortopédicos no Pronto-Socorro de Rio Branco.

“A Fundhacre conta com 24 profissionais de Ortopedia, que anteriormente realizavam um total de 460 atendimentos por semana. Depois de conversarmos com o Núcleo de Regulação da Secretaria de Saúde (Sesacre), conseguimos mais profissionais e atualmente são atendidos 668 pacientes; com isso diminuímos o tempo de espera e contribuímos para o menor dano da capacidade funcional dos pacientes”, relatou Conceição Leite, coordenadora do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same) da Fundação, em nota da Agência de Notícias do Acre.

Em audiência pública realizada na terça-feira (20) a Secretaria de Saúde informou que o pregão que contratará a empresa está suspenso por decisão judicial.

A Ortopedia Clínica na Fundhacre objetiva avaliar e diagnosticar as disfunções relacionadas ao sistema musculoesquelético, formado por ossos, ligamentos, nervos, articulações e músculos. Além disso, a especialidade pretende tratar e recuperar as funções laborais do paciente.