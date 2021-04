Dnit tem projeto da Ponte de Tarauacá, mas não tem recursos

A ponte do Rio Tarauacá, na cidade, distante 400 quilômetros de Rio Branco, esta problemas na cabeceira devido a um desmoronamento de um aterro que danificou a estrada, deixou a ponte parcialmente interditada, tendo o tráfego de um carro por vez.

Para solucionar o problema, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) no Acre, Carlos Moraes, disse nesta quarta-feira (21) que o órgão está com um projeto de prolongamento da ponte que, inclusive, já está pronto, porém, falta recursos para execução. “Estamos com o projeto de prolongamento da ponte praticamente pronto e aprovado, entretanto, sem os recurso necessários para licitar. Falta recursos no Orçamento da União para esse fim”, declarou.

Morais frisou que enquanto não há recursos, será feita em maio, a manutenção no local. “Portanto, no verão seremos obrigados a novamente fazer uma contenção e recompor o aterro, o que infelizmente não resolve o problema em definitivo”.