Bandidos furtam fiação de escola pela 3ª vez em menos de um mês

Uma escola completamente sem energia. Assim é a situação da escola estadual Professora Clícia Gadelha, localizada no bairro São Francisco, após o terceiro furto da fiação elétrica da unidade escolar em menos de um mês.

Os servidores da escola contam que no primeiro furto, os bandidos levaram a fiação de todas as salas de aula. Uma semana depois, os criminosos voltaram e levaram desta vez a fiação de todas as salas da administração. Para que os profissionais conseguissem pelo menos fazer as matrículas, a Secretaria Estadual de Educação fez um rabicho para retornar com a energia pelo menos na parte administrativa. Nesta quinta-feira, 21, mesmo no feriado, quando os servidores chegaram para trabalhar foram surpreendidos com um novo furto.

A escola se encontra totalmente sem energia, sem que os servidores possam ligar um computador e sem fiação em nenhum dos pavilhões, comprometendo o trabalho de matrículas da instituição.

Alguns servidores que preferem não se identificar relataram ao ac24horas que apesar de todas as vezes ser feito o boletim de ocorrências, o jogo de “empurra-empurra” entre a Secretaria de Educação e a empresa responsável pelas câmeras de segurança instaladas na escola dificultam o retorno da energia.

“O problema é que toda vez que isso acontece, a gente fica sem saber o que fazer. A SEE diz que a responsabilidade é da empresa de segurança, que passa o problema para a secretaria. Com isso, quem sai perdendo são os alunos da comunidade que não conseguem se quer realizar suas matrículas”, diz uma servidora.