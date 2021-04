A roupa velha que encolheu 

CASO se confirme, como tudo indica, de que a “CPI da Educação” será instalada na Assembleia Legislativa, pessoalmente o governador Gladson Cameli não tem o que temer, porque não teve participação em nenhum dos escândalos registrados na Secretaria de Educação. Mas, existem dois outros aspectos a serem considerados, e que devem ser preocupantes para ele: seja qual for o resultado da CPI, de uma forma ou de outra mexe com a imagem do seu governo, abre flancos.

Não se pode fugir disso. A CPI também escancara o esfacelamento da aliança que o elegeu governador. Quatro dos deputados que estão apoiando a CPI, estavam no seu palanque: Meire Serafim (MDB), Antônia Sales (MDB), Neném Almeida (sem partido) e Roberto Duarte (MDB).

Este fato comprova, ainda, o que já foi comentado neste BLOG: que se passou da metade do governo e o governador Gladson não conseguiu formar uma base de apoio com conselheiros políticos experientes, capazes de evitar mais defecções. Ao contrário, a sua base derreteu. Em cima destes dados o governador deve se debruçar daqui em diante, para reconstruir pontes, o próximo ano é o ano eleitoral.

Essa sua decisão de levar o secretário de Saúde, Alysson Bestene, para ser o seu articulador político, é uma pegada inteligente, a saber se vai escutar o que lhe será dito, ou vai continuar tomando decisões na base do emocional. A base do governo é uma roupa velha que encolheu. E, 2022 está próximo, ouvindo a conversa.

GANÂNCIA E FANATISMO

O GOVERNADOR Gladson Cameli tomou uma decisão perigosa, numa pandemia que não regrediu, na capital. Está abrindo tudo. Não segurou as pressões. Foi uma vitória da ganância empresarial, e do fanatismo religioso.

NÚMERO ALTO

ONTEM, aconteceram mais 12 óbitos. Fato a lamentar.

CADA QUAL NO SEU QUADRADO

ENTÃO, vamos aguardar para saber no que isso vai refletir nos números da pandemia. E, cada qual no seu quadrado.

UMA COISA SEI

CASO com a abertura geral do comércio a pandemia fuja do controle, com o aumento dos casos de infecção, a turma que fica no seu cangote pedindo a abertura, não vai assumir a responsabilidade. Vai tudo para o seu colo.

FAVAS CONTADAS

ESTE BLOG deu ontem em primeira mão que a oposição tinha nove assinaturas (são necessárias oito), para abrir a “CPI da Educação”. Cada qual, que coma o angu feito.

CURIOSIDADE POLÍTICA

A CPI vem comprovar, o que este BLOG já publicou: a adesão do MDB ao governo foi papo para boi dormir. A bancada do MDB, na ALEAC, formada pelos deputados Roberto Duarte, Meire Serafim e Antonia Sales apoiam a CPI. O que foi para o governo, foi um pedaço do MDB.

O QUE MAIS SE ESCUTA

O QUE mais se escuta de velhos emedebistas é que o acordo de desembarque no governo, na verdade, só beneficiou duas figuras do partido, que ficaram com os cordéis da SEDUR e da Agricultura: Flaviano Melo e Márcio Bittar. Por isso, tinha tudo para não dar certo.

RESPOSTA NA BUCHA

SOBRE a frase do líder do governo, deputado Pedro Longo (PV), de que “o povo não quer CPI, quer saber quando vai tomar a vacina”, teve uma resposta na bucha do deputado Roberto Duarte (MDB): “A população não quer saber de corrupção, bem como ainda, quer saber quando vai se vacinar.”

COMENTÁRIO LÚCIDO

QUEM fez uma análise lúcida sobre o derretimento da base do governo, foi o senador Márcio Bittar (MDB), quando comentou que, se levou 20 anos para tirar o PT do poder, e que em dois anos a base governista implodiu.

NINGUÉM PODE NEGAR

NÃO SE pode negar que o senador Márcio Bittar (MDB) foi um defensor intransigente da candidatura única do grupo á PMRB. Não foi escutado, e o caldo desandou

FALTOU SERENIDADE

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) está correto. Faltou serenidade ao grupo que chegou ao poder, para definir uma candidatura única a prefeito de Rio Branco. Saiu cada um para o seu lado, e a implosão foi consequência.

NÃO CABE CRÍTICA

SÓ sabe o valor de receber 150 reais, quem não tem renda fixa para comprar alimentos, por isso não cabe crítica alguma a ajuda dada pelo governo do Gladson.

LEI DO BEM

O LAUDO médico que atesta o Transtorno do Espectro Autista, depois do projeto aprovado pelo deputado Daniel Zen (PT), tem agora validade por tempo indeterminado em todo o estado. É uma decisão a ser registrada como positiva, e de alcance social. Registro com satisfação.

CORRER PARA O ABRAÇO

CONVERSANDO ontem com um velho amigo de grande experiência política, este previu que, se tivermos quatro candidatos ao Senado de partidos adversários do PT, o ex-senador Jorge Viana (PT) pode correr para abraçar a taça.

MATEMÁTICA

ENQUANTO o PT terá no Jorge Viana o único nome ao Senado, seus adversários vão pulverizar os votos dos seus nichos eleitorais. Não está errada a análise do velho amigo.

DNIT QUASE PARADO

A RECLAMAÇÃO é geral sobre as péssimas condições em que se encontra a rodovia Rio Branco-Cruzeiro do Sul, e não se vê um movimento intenso do DNIT para sua recuperação, apenas ações pontuais.

TROCO PARA O CHIMARRÃO

O QUE já foi gasto nesta rodovia para Cruzeiro do Sul daria para fazer uma rodovia de Rio Branco até o Rio Grande do Sul, completamente asfaltada. Ainda sobraria algum trocado para o chimarrão.

O QUE É A POLÍTICA?

QUEM É QUE diria que, o Lula voltaria a ressurgir no cenário nacional, como forte candidato a presidente, depois de todos os escândalos, protagonizados pelo seu partido? A política tem coisas que não se explicam.

ALGO EM COMUM

O CASSADO deputado Josa da Farmácia (PODEMOS) e o deputado André da Droga Vale (PRB), que o sucedeu, têm algo em comum: são ausentes da tribuna da ALEAC.

DESDE QUANDO LIGOU?

BOBAGEM, a denúncia do deputado federal Léo de Brito (PT) contra o Bolsonaro por tirar férias na pandemia: primeiro, que não é ilegal; e segundo, tanto faz estar de férias ou não, o presidente nunca deu bola para a pandemia. Tipo da denúncia para encher linguiça.

FRASE MARCANTE

“Rir é o melhor cosmético para o seu exterior e a melhor medicina para o seu interior”. (Phil Bosmans).