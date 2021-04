Vereadores cobram abertura da “caixa preta” do transporte coletivo prometida por Tião Bocalom

Os vereadores Lene Petecão, Fábio Araújo e Adailton Cruz voltaram a tocar no assunto do transporte coletivo na sessão online desta terça-feira, 20, da Câmara de Rio Branco e fizeram críticas ao prefeito Tião Bocalom em relação a promessa que abriria a “caixa preta” do transporte coletivo da capital, caso fosse eleito.

O assunto veio à tona após o vereador Fábio Araújo (PDT) cobrar o prefeito Tião Bocalom e destacou que recebeu relatos de cidadãos perdendo empregos devido à falta de ônibus na capital.

“Na última quarta, nós rejeitamos o PL que mais era uma maquiagem de ajuda financeira as empresa de ônibus. Estamos praticamente há quatro meses do atual prefeito na gestão e a gestão não conseguiu se entender. O prefeito assumiu o compromisso dizendo que abriria a caixa preta, mas a tal da caixa preta não se abre. Ele não cumpre a responsabilidade de dialogar e nem fala para Câmara o que quer fazer com o transporte público”, afirmou.

O vereador Adailton Cruz (PSB) reforçou a necessidade de resolver a situação do transporte coletivo da capital, e informou que em reunião com trabalhadores das empresas de ônibus recebeu o relato da precariedade do serviço.

“O transporte coletivo em Rio Branco tá parecendo uma bomba relógio que pode prejudicar quem mais precisa que é a população. O transporte público trilha o caminho do caos. O prefeito não pode dar o calado como resposta”, afirmou.

A vereadora Lene Petecão (PSD) afirmou que o transporte coletivo é um problema antigo e destacou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta em 2016, mas que não teve o sucesso pretendido. Ela colocou na mesa abertura de uma nova CPI do transporte coletivo.

“Pedi para o Bocalom nos ajudar em relação a isso e temos que conversar com o prefeito para abrir a tal da caixa preta, mas não podemos nos isentar de abrir uma nova CPI”, afirmou Lene.