Ufac oferta bolsa de R$ 1,2 mil para pós-graduação na área da agropecuária

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), divulgou nesta terça-feira, 20, o edital do processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Agropecuária nos Trópicos Úmidos. O curso será ofertado nos campus de Rio Branco de Cruzeiro do Sul.

A pós-graduação faz parte do Programa de Residência Profissional Agrícola, promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Serão ofertadas 14 vagas. O curso será desenvolvido em 2.800 horas/aula e terá duração de 24 meses. As bolsas disponibilizadas neste Edital estão condicionadas ao repasse de recurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

O aluno receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 1.200,00 paga pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional do Acre (Fundape), durante 12 meses, desde que o próprio cumpra as exigências do Programa e haja disponibilidade de bolsa.

As inscrições encerram dia 07 de maio e os candidatos interessados deverão enviar os documentos em PDF para o e-mail: agroresidencia.rbr@ufac.br ou agroresidencia.czs@ufac.br, os dois e-mails citados anteriormente, são das cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

