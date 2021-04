Tenente do BOPE denunciado pelo MP por ligação com o CV é promovido a capitão

O tenente do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Josemar Barbosa de Farias, foi promovido a capitão pelo critério de antiguidade na Polícia Militar. A promoção dele e de quase 100 militares foram publicadas na edição desta terça-feira, 20, do Diário Oficial do Estado.

A promoção significa, além de um salário maior, a possibilidade de assumir novos postos dentro das instituições militares. Um exemplo é que para ser comandante da PM ou do Corpo de Bombeiros é preciso ter alcançado o posto de coronel.

Nesta terça, 89 militares foram promovidos, sendo 2 coronéis, 3 tenente-coronel, 1 major, 10 capitães, 54 promovidos para 1 tenente, 19 para 2 tenente.

Farias aguarda a sentença do colegiado de juízes formado por Raimundo Nonato, Guilherme Fraga e Maria Rosinete, no processo em que foi denunciado pelo Ministério Público em janeiro de 2019 por Promoção de Organização Criminosa, Peculato, Corrupção Passiva e Prevaricação.

Preso em dezembro de 2018 durante a Operação Sicário, desencadeada pela Polícia Civil, o militar é apontado pelas investigações como o principal responsável por favorecer o crescimento da facção criminosa Comando Vermelho em Rio Branco. Farias foi solto em outubro de 2019 após passar quase 10 meses detido o Batalhão Ambiental da Polícia Militar e desde então está afastado das ruas cumprindo trabalho administrativo na PM.

O ac24horas apurou que tanto os advogados do militar quanto o Ministério Público já apresentaram as alegações finais sobre o caso. A expectativa é que a sentença seja proferida pela justiça nos próximos meses.