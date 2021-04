Sisu 2021 recebe inscrições para lista de espera até a próxima sexta-feira

Já a convocação para essa etapa ocorrerá a partir do dia 27/04

As pessoas não selecionadas em nenhuma das duas opções de cursos de graduação inscritas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), edição 2021.1, já podem manifestar interesse para participar da lista de espera do programa. A inscrição para essa etapa está disponível até a próxima sexta-feira, dia 23.

A manifestação de interesse deve ser feita no site do programa, clicando em “participar da lista de espera”, na área do boletim do candidato, em uma das opções de curso anteriormente apontada pelos candidatos no ato de inscrição.

As vagas dessa lista são as chamadas remanescentes, aquelas que não são ocupadas pelos selecionados na chamada regular por motivos como perda do prazo de matrícula ou não apresentação das documentações necessárias. As convocações por meio dessa modalidade vão começar a partir do dia 27 de abril.

As instituições fazem as convocações dos integrantes da lista de espera conforme as vagas forem surgindo. Esse período não é limitado a uma única chamada, sendo assim, muitas universidades fazem diversas chamadas. Os estudantes devem ficar atentos e fazer o acompanhamento diretamente no site da instituição que está concorrendo para não correr o risco de ser aprovado e perder os prazos.

O Sisu 2021.1 distribuiu 206.609 mil vagas ofertadas em 5.571 cursos de 109 instituições de educação superior pública de todo o país. As inscrições aconteceram entre os dias 6 e 14 de abril e puderam participar quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, alcançou boas médias nas provas objetivas das áreas abordadas na avaliação e não zerou a redação.

Confirmação de matrícula

Já quem garantiu uma vaga na chamada regular começou a confirmar a matrícula ou registro acadêmico ontem, 19. O prazo segue aberto também até o dia 23 de abril e os horários e locais de atendimento devem ser conferidos diretamente com a instituição de ensino para qual foi aprovado. A documentação para matrícula também deve ser conferida com a instituição.

